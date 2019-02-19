Курс гривни к доллару немного укрепился

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 19 февраля на уровне 27,18 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,79 гривни (на 18 февраля - 30,68 гривни).

Напоминаем:

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,27 гривни за доллар.

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни за доллар.

Экономическая правда