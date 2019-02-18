Межбанк: гривня немного укрепилась
Понедельник, 18 февраля 2019, 18:50
18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,17 - 27,19 гривни;
Евро - 30,77 - 30,79 гривни;
Российский рубль - 0,4102 - 0,4109 гривни.
Напоминаем:
18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,27 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,24 гривни.
Экономическая правда
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