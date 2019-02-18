Межбанк: гривня немного укрепилась

18 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,17 - 27,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,17 - 27,19 гривни;

Евро - 30,77 - 30,79 гривни;

Российский рубль - 0,4102 - 0,4109 гривни.

Напоминаем:

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,27 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,24 гривни.

Экономическая правда