Гривня укрепляется: межбанк, наличный, "черный" рынок

18 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,2 - 27,24 гривни;

Евро - 30,74 - 30,79 гривни;

Российский рубль - 0,4103 - 0,4113 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:50 котировки гривни к доллару составляли 27,08 - 27,31 гривни. Евро покупают по 30,51 гривни, продают по 30,94 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,14 - 27,19 гривни, евро - 30,75 - 30,85 гривни.

Напоминаем:

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,24 гривни.

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

Экономическая правда