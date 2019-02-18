Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть — FT

Глобальный тренд по борьбе с пластиковыми отходами существенно снизит спрос на нефть.

Об этом пишет Financial Times.

"Кафе и рестораны отказываются от пластиковых соломинок, магазины - от одноразовых пакетов, во многих странах принимаются законы об ограничении одноразовой упаковки в самых разных сферах. Рано ли поздно эти изменения окажут воздействие и на нефтегазовые компании", - говорится в статье.

Отмечается, что на долю нефтехимии приходится всего 15% потребления нефти, однако Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2040 году эта доля достигнет 50%.

Нефтехимическая отрасль будет единственной, в которой рост спроса будет ускоряться, а не замедляться, как, например, в транспортной.

Прогнозы МЭА и других компаний и организаций исходят из стабильно высокого потребления пластмасс - с ростом в среднем на 3% в год в 2017-2040 годах. Для этого сегодняшние развивающиеся рынки должны сохранить существующие модели потребления.

Однако, снижение использования пластиковых пакетов и ряда других видов пластика может замедлить рост его общего потребления вдвое в ближайшие два десятилетия, тем самым ослабляя перспективы спроса на нефть.

Напоминаем:

С 1 января 2019 года в Молдове вступили в силу поправки к Закону о внутренней торговле, в соответствии с которыми в розничной торговле будет запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Город Тюбинген на юго-западе Германии станет первым в стране, который введет налог на продукты одноразового использования - чашки для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды.

Крупнейшие мировые производители потребительских товаров, включая Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever и другие компании представили интернет-платформу Loop, которая позволит снизить зависимость от одноразовой упаковки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9507, который предлагает запретить продавать пластиковые пакеты в магазинах.