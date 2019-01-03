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Одна из самых бедных стран Европы запрещает пластиковые пакеты

Четверг, 3 января 2019, 16:20
 

С 1 января 2019 года в Молдове вступают в силу поправки к Закону о внутренней торговле, в соответствии с которыми в розничной торговле будет запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщает "Укринформ".

В соответствии с законодательными изменениями, первыми из магазинов исчезнут так называемые толстостенные пакеты, толщина которых составляет более 50 микрон. С начала 2020 года из розничной торговли будут изъяты самые вредные, по мнению специалистов, пакеты толщиной 15 микрон.

В 2021 году в Молдове будет полностью запрещено использование любых видов пластиковых пакетов, за исключением пакетов, произведенных из экологически чистых материалов и используемых для упаковки товаров в заводских условиях. Планируется также поэтапный переход на бумажные пакеты.

В настоящее время, согласно статистическим данным Министерства экономики, на каждого жителя Молдовы в год приходится по 140 пластиковых пакетов.

Ежегодно в республике используются до 140 миллионов такой "упаковки".

Напомним, город Тюбинген на юго-западе Германии станет первым в стране, который введет налог на продукты одноразового использования - чашки для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды.

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Молдова

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