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Официальный курс: гривня продолжает снижаться

Понедельник, 18 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,24 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,68 гривни (на 15 февраля - 30,6 гривни).

Напоминаем:

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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