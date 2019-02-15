Міжбанк закрився стабільними котируваннями гривні

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,22 - 27,25 гривні;

Євро - 30,67 - 30,70 гривні;

Російський рубль - 0,4082 - 0,4091 гривні.

Нагадуємо:

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 15 лютого на рівні 27,15 гривні.

Економічна правда