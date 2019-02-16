Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро
Суббота, 16 февраля 2019, 10:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 18 февраля на уровне 27,24 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,68 гривни (на 15 февраля - 30,6 гривни).
Напоминаем:
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.
Экономическая правда
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