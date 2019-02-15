Межбанк закрылся стабильными котировками гривни
Пятница, 15 февраля 2019, 17:55
15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;
Евро - 30,67 - 30,70 гривни;
Российский рубль - 0,4082 - 0,4091 гривни.
Напоминаем:
15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.
Экономическая правда
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