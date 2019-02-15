Межбанк закрылся стабильными котировками гривни

15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,22 - 27,25 гривни;

Евро - 30,67 - 30,70 гривни;

Российский рубль - 0,4082 - 0,4091 гривни.

Напоминаем:

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,22 - 27,25 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.

Экономическая правда