Официальный курс: гривня продолжила снижаться
Пятница, 15 февраля 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,6 гривни (на 14 февраля - 30,63 гривни).
Напоминаем:
14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,27 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.
Экономическая правда
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