Официальный курс: гривня продолжила снижаться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,6 гривни (на 14 февраля - 30,63 гривни).

Напоминаем:

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,27 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.

Экономическая правда