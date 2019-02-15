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Официальный курс: гривня продолжила снижаться

Пятница, 15 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,6 гривни (на 14 февраля - 30,63 гривни).

Напоминаем:

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,27 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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