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Офіційний курс: гривня втратила в ціні

Четвер, 14 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 27,09 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,63 гривні (на 13 лютого - 30,51 гривні).

Нагадуємо:

13 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 - 27,07 гривні за долар.

13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13 гривні за долар.

Економічна правда

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