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Доллар дорожает на закрытии межбанка

Вторник, 12 февраля 2019, 17:35
 

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,07 - 27,11 гривни;

Евро - 30,58 - 30,62 гривни;

Российский рубль - 0,4123 - 0,4131 гривни.

Напоминаем:

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 27 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,05 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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