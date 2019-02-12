Доллар дорожает на закрытии межбанка
Вторник, 12 февраля 2019, 17:35
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,07 - 27,11 гривни;
Евро - 30,58 - 30,62 гривни;
Российский рубль - 0,4123 - 0,4131 гривни.
Напоминаем:
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 27 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,05 гривни.
Экономическая правда
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