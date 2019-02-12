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Гривня укрепляется: межбанк, наличный, "черный" рынок

Вторник, 12 февраля 2019, 11:13
 

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 27 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,95 - 26,98 гривни;

Евро - 30,35 - 30,38 гривни;

Российский рубль - 0,4097 - 0,4104 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:40 котировки гривни к доллару составляли 26,93 - 27,19 гривни. Евро покупают по 30,37 гривни, продают по 30,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27 - 27,09 гривни, евро - 30,64 - 30,83 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,05 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

Экономическая правда

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