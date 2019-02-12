МВФ советует Украине сосредоточиться на земельной реформе и приватизации

В Международном валютном фонде считают, что Украина должна сосредоточиться на проведении земельной реформы и приватизации, поскольку это весьма перспективные секторы с точки зрения притока инвестиций.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на XV ежегодной инвестиционной конференции, организованной Dragon Capital в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Среди того, что следует сделать, - сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать землю сельхозназначения. Также следует сосредоточиться на приватизации сектора госпредприятий, чтобы частный сектор мог зайти и сделать соответствующий вклад в этот сектор", - сказал Люнгман.

Он также отметил, что сейчас начинается реформа Государственной фискальной службы, и это в свою очередь должно улучшить бизнес-среду.

Люнгман также напомнил, что за последние 5 лет было много сделано в разных сферах, начиная от реформирования банковской системы и заканчивая созданием антикоррупционных органов.

Напоминаем:

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия земельного моратория до 2020 года, хотя МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

В то же время, этим законом Кабмин обязан до 1 марта 2019 представить на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель".

В прошлом году план по приватизации был выполнен на 2%. "Дыру" в госбюджете решили закрыть за счет займа.