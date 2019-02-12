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Офіційний курс: гривня знову опустилася нижче 27 за долар

Вівторок, 12 лютого 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,05 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,59 гривні (на 11 лютого - 30,52 гривні).

Нагадуємо:

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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