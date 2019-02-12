Покупка валюты онлайн: итоги первых дней от monobank

Клиенты monobank существенно сократили объемы покупки иностранной валюты онлайн в течение первых дней запуска.

Об этом написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский на своем канале в Telegram.

"Ажиотаж [с валютообменом онлайн] спал. На этой неделе подключаем обмен валют за счет кредитных средств и хотим успеть в этом месяце с переводами внутри mono по единому курсу", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованному графику, в первый день действия нового валютного законодательства клиенты приобрели более 738 тысяч долларов и 149 тысяч евро. 8 февраля сумма операций составила более 509 тысяч долларов и более 125 тысяч евро. На третий день - 237,3 тысячи и 51,9 тысячи соответственно. В воскресенье, 10 февраля, клиенты monobank приобрели "всего" 23,1 тысячи долларов и 9,1 тысячи евро.

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Напоминаем:

Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

Экономическая правда