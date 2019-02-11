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Міжбанк: гривня почала тиждень зміцненням

Понеділок, 11 лютого 2019, 18:05
 

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,04 - 27,08 гривні;

Євро - 30,53 - 30,57 гривні;

Російський рубль - 0,4110 - 0,4119 гривні.

Нагадуємо:

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,11 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.

Економічна правда

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