Міжбанк: гривня почала тиждень зміцненням
Понеділок, 11 лютого 2019, 18:05
11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,04 - 27,08 гривні;
Євро - 30,53 - 30,57 гривні;
Російський рубль - 0,4110 - 0,4119 гривні.
Нагадуємо:
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,11 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 26,89 гривні.
Економічна правда
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