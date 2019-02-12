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Официальный курс: гривня снова опустилась ниже 27 за доллар

Вторник, 12 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 12 февраля на уровне 27,05 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,59 гривни (на 11 февраля - 30,52 гривни).

Напоминаем:

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 26,89 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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