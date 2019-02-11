Межбанк: гривня начала неделю укреплением
Понедельник, 11 февраля 2019, 18:05
11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,04 - 27,08 гривни;
Евро - 30,53 - 30,57 гривни;
Российский рубль - 0,4110 - 0,4119 гривни.
Напоминаем:
11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,11 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 26,89 гривни.
Экономическая правда
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