Межбанк: гривня начала неделю укреплением

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04 - 27,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,04 - 27,08 гривни;

Евро - 30,53 - 30,57 гривни;

Российский рубль - 0,4110 - 0,4119 гривни.

Напоминаем:

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,11 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 26,89 гривни.

Экономическая правда