Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 26,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,52 гривни (на 8 февраля - 30,58 гривни).

Напоминаем:

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,17 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.

Экономическая правда