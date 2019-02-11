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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 11 февраля 2019, 09:15
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 26,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,52 гривни (на 8 февраля - 30,58 гривни).

Напоминаем:

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,17 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 8 февраля на уровне 26,96 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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