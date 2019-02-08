Гривня стабілізувалася після стрімкого зміцнення
П'ятниця, 8 лютого 2019, 09:25
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,58 гривні (на 7 лютого - 30,72 гривні).
Нагадуємо:
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27,02 гривні за долар.
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.
Економічна правда
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