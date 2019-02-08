Гривня стабілізувалася після стрімкого зміцнення

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 8 лютого на рівні 26,96 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,58 гривні (на 7 лютого - 30,72 гривні).

Нагадуємо:

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,97 - 27,02 гривні за долар.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.

Економічна правда