В январе украинцы продали валюты больше, чем купили

Сальдо продажи банкам наличной валюты в январе вернулось в позитивную зону после двух месяцев преобладающих покупок.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

По данным центробанка, объем продаж наличной валюты банкам в январе снизился на 0,6% - до 912,9 млн долларов (в эквиваленте).

В то же время объем покупки банками упал на 26,9% - до 737,4 млн долларов (в эквиваленте). В результате чистая продажа составила 175,5 млн долларов против чистой покупки в декабре 2018 года на уровне 90,5 млн долларов.

НБУ уточняет, что американских долларов украинцы в минувшем месяце купили 563 млн долларов, продали – 667 млн долларов.

По сравнению с январем 2018 года продажа банкам валюты выросла на 9%, в том числе долларов США – на 7,8%, тогда как покупка банками у населения выросла на 27,1%, в том числе долларов США – на 24,5%.

Сальдо безналичных операций по итогам января 2019 года было отрицательным: за минувший месяц клиенты банков продали валюту на 4,134 млрд долларов и купили на 4,182 млрд долларов.

Напоминаем:

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

За первый день украинцы купили миллионы долларов онлайн.