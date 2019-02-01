JTI Украина заявила, что полиция незаконно изъяла ее большую партию сигарет

"JTI Украина" сообщила об изъятии полицией Закарпатской области 30 января автомобиля и товарной продукции компании на сумму около 6,5 миллиона гривень.

Об этом говорится в сообщении компании.

"30 января 2019 на трассе Киев - Чоп в с. Нижние Ворота Воловецкого района полиция Закарпатской области остановила для проверки грузовик Volvo, перевозивший продукцию АО" Джей Ти Интернешнл Компани Украина "("JTI Украина"). Несмотря на наличие у водителя всех необходимых документов для перевозки сигарет (накладная на материалы, товарно-транспортная накладная, свидетельство качества продукции), полиция изъяла автомобиль и сигареты на сумму около 6,5 млн грн", - рассказали в компании.

По ее данным, после этого инцидента на заседании Воловецкого райсуда было принято решение наложить арест на изъятое имущество, в частности на автомобиль и груз.

"При этом четкой формулировки причины такого решения, кроме" документы вызвали сомнение в их достоверности ", озвучено не было." JTI Украина "официально заявляет: задержан грузовой автомобиль перевозил продукцию законно, со всеми надлежащими и правильно оформленными документами", - заявили в табачной компании.

"JTI Украина", входящая в состав крупной международной табачной группы компаний JTI, направила жалобу в офис бизнес-омбудсмена и намерен обжаловать решение суда.

Отметим, по результатам 2018 года 4 из 10 крупнейших налогоплательщиков - это табачные компании, в том числе "JTI Украина".

Ранее ГФС и "Филипп Моррис" заключили мировое соглашение в споре на 635 миллионов.

Экономическая правда