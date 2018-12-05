Соглашение между Украиной и "Филипп Моррис" предотвратит иск на 635 миллионов

Кабинет министров утвердил проект мирового соглашения между "Филипп Моррис" и Украиной, предусматривающее отмену Государственной фискальной службой (ГФС) налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн гривень.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно проекту распоряжения правительства, данное соглашение должно обеспечить мирное урегулирование инвестиционного спора, предотвратить предъявление к международному инвестиционному арбитражу иска к Украине на сумму более 635 млн грн, избежание значительных расходов из госбюджета в ходе арбитража, продемонстрировать партнерам Украины и иностранным инвесторам соблюдение правительством обязательств по поощрению и защите иностранных инвестиций.

Мировое соглашение будет подписано между компаниями "Филипп Моррис Интернешнл Инк.", "Филипп Моррис Глобал Брендс Инк." (обе - США), "Филипп Моррис Брендс Сарл" (Швейцария), ЧАО "Филипп Моррис Украина" и Украиной.

И. о. главы ГФС Александр Власов уполномочен на подписание мирового соглашения, а ГФС - на его исполнения после подписания.

Как сообщалось, ЧАО "Филипп Моррис Украина" в марте 2015 года обратилась и получила от Харьковской таможни разрешение на использование режима переработки на таможенной территории Украины с целью производства сигарет и сопроводительной продукции и ее реэкспорта на период с 1 апреля 2015 года – 31 марта 2016 года. Компания получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт на материалы для переработки по условиям реэкспорта.

После того, как "Филипп Моррис Украина" осуществила операции по переработке и реэкспорту, Главное управление ГФС в Харьковской области провело внеплановую проверку соблюдения компанией таможенного законодательства Украины в части оформления товаров в таможенном режиме "переработка на таможенной территории Украины".

По результатам проверки ГУ ГФС в Харьковской области 14 июня 2016 года приняло налоговые уведомления-решения, которыми были определены сумы денежных обязательств об уплате "Филипп Моррис Украина" ввозной пошлины, дополнительного импортного сбора и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн. "Филип Моррис Украина" расценила действия ГФС как давление на компанию. После этого стороны вступили в судебную тяжбу.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.