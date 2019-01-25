100 крупнейших налогоплательщиков пополнили бюджет почти на 300 миллиардов

100 крупнейших компаний Офиса крупных налогоплательщиков перечислили в сводный бюджет 291,7 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Офиса.

Эта цифра больше на 14% по сравнению с прошлогодними показателями.

Больше всего налогов в 2018 году заплатили ПАО "Укргазвыдобування" – 41,26 млрд грн ( за 2017 год – 50,46 млрд грн) и НАК "Нафтогаз Украины" – 28,12 млрд грн (в 2017 году 11,52 млрд грн).

На третьем месте – ЧАО "А/Т табачной компании "В.А.Т.- Прилуки" – 16,05 млрд грн (14,06 млрд грн в 2017 году).

На четвертом – "Укрнафта" (15,54 млрд грн, в 2017 году – 10,36 млрд грн), на пятом – ЧАО "Филип Моррис Украина" (14,77 млрд грн, в 2017 году – 13,57 млрд грн).

Далее расположились ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина (9,66 млрд грн), ПАО "Укртатнафта" (9,13 млрд грн), АО "Империал Тобакко Продакшн Украина" (7,4 млрд грн), АО "Укртрансгаз" (6,64 млрд грн) и ГП "Энергорынок" (6,54 млрд грн).

Напомним, в реестре на 2019 год к крупнейшим налогоплательщикам добавили 136 компаний.