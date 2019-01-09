Гривня теряет позиции на межбанке

9 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,05- 28,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,12 - 28,14 гривни;

Евро - 32,25 - 32,27 гривни;

Российский рубль - 0,4196 - 0,4202 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 32 копейки и установил его на 9 января на уровне 28,02 гривни.

Самый высокий курс гривни к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Экономическая правда