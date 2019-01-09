Курс валют: гривня суттєво знизилася до долара та євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 32 копійки та встановив його на 9 січня на рівні 28,02 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,05 гривні (на 8 січня - 31,59 гривні).

Нагадуємо:

8 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,05 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда