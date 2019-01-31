Монетизация субсидий не повлияет на рост цен — НБУ

По прогнозам Национального банка, монетизация субсидий наличными не должна значительно повлиять на инфляцию.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб на пресс-брифинге.

"Если брать ту информацию, которая сейчас есть, а именно о том, что это будет 6 млрд гривен [выплат наличными] в месяц, и этот эксперимент будет продолжаться два месяца, то это не выглядит как нечто значительное. В теории, эти 12 млрд грн не должны идти на потребительский рынок, это деньги, которые должны тратиться на коммунальные услуги", - заявил заместитель главы НБУ.

"Но даже если часть этих средств пойдет на потребительский рынок, то эффект не будет очень значительным. Это (эффект - ред) колеблется в пределах сотой процента инфляции", - сказал Сологуб.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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