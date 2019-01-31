Международные резервы не будут снижаться из–за обслуживания госдолга — Рожкова

Благодаря внешним заимствованиям и размещениям еврооблигаций объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 миллиарда долларов в течение 2019-2020 годов.

Об этом заявила первая заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова на пресс-брифинге.

"Внешние официальные привлечения и размещения еврооблигаций правительством позволят осуществить выплаты по внешнему государственному долгу, пик по которым приходится на 2019-2020 годы. Это будет способствовать улучшению ожиданий экономических агентов и укреплению макрофинансовой стабильности. Вследствие этого объем международных резервов будет оставаться на уровне около 21 млрд долл в течение этого и следующего годов", - сказала Рожкова.

Напоминаем:

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Благодаря этим траншам международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда