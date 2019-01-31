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Нацбанк еще немного укрепил курс гривни

Четверг, 31 января 2019, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,72 гривни (на 30 января - так же 31,72 гривни).

Напоминаем:

30 января Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на уровне 27,77 гривни.

30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.

Экономическая правда

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