Нацбанк еще немного укрепил курс гривни
Четверг, 31 января 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,72 гривни (на 30 января - так же 31,72 гривни).
Напоминаем:
30 января Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на уровне 27,77 гривни.
30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.
Экономическая правда
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