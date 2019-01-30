Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Среда, 30 января 2019, 19:03
30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,75 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,72 - 27,75 гривни;
Евро - 31,64 - 31,67 гривни;
Российский рубль - 0,4199 - 0,4206 гривни.
Напоминаем:
30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни за доллар.
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 30 января на уровне 27,77 гривни.
Экономическая правда
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