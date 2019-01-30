Задержка рейсов МАУ: в ситуацию пришлось вмешаться Гройсману

Компания "Укртатнафта" возобновила отгрузку авиатоплива и обеспечение им аэропортов Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе "Укртатнафты".

"ПАО "Укртатнафта" информирует, что после вмешательства в ситуацию лично премьер-министра Украины В. Гройсмана, министра финансов Украины О.Маркаровои и и.о. заместителя председателя ДФС Украины Е. Бамбизова процедура погашения налоговых векселей восстановлена, что позволяет компании отгружать авиатопливо и обеспечивать им аэропорты Украины", - сообщила компания.

Напоминаем:

29 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задержала на 1-2 часа 22 рейса в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта поставщика топлива с ГФС.

Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.

"Поскольку процесс погашения налоговых векселей остается заблокированным ГФС, это с начала января привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафте".

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и бизнесмена Александра Ярославского.

Одним из конечных бенефициаров компании МАУ является Игорь Коломойский.

Экономическая правда