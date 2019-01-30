Задержка рейсов МАУ: поставщик горючего обвиняет налоговую

Проблемы с поставками авиатоплива компании "Международные авиалинии Украины" связаны с отсутствием механизма погашения налоговых векселей при его реализации.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании "Укртатнафта".

"Укртатнафта" 23 января сообщила премьер-министру, министру финансов, главе ГФС ... о проблеме, связанной с отсутствием механизма погашения налоговых векселей при реализации авиатоплива", - говорится в пресс-релизе.

По словам представителей компании, оформление векселей осуществляется в соответствии с изменениями положений Налогового Кодекса, вступившими в силу с 1 января 2019 года.

"Поскольку процесс погашения налоговых векселей остается заблокированным ГФС, это с начала января привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн", - заявили в "Укртатнафте".

"Кроме этого ГФС применяет в ПАО "Укртатнафта" штрафные санкции в размере 13 млн грн за поставку топлива в праздничные дни 1-2 января, когда фискальные органы не осуществляли прием и регистрацию векселей", - жалуются в компании.

"Укртатнафта" сообщила, что имеет остатки горючего в аэропорту "Борисполь" в количестве 2,2 тыс тонн, которые может поставлять, но, при отсутствии соответствующего реагирования государственных органов и позиции ГФС, вынуждена прекратить производство и отгрузку авиатоплива.

"Всю ответственность за сложившуюся ситуацию в сфере обеспечения авиаперевозок, компания возлагает на ГФС", - заявили в "Укртатнафте".

Напоминаем:

29 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задержала на 1-2 часа 22 рейса в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта поставщика топлива с ГФС.

Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и бизнесмена Александра Ярославского.

Одним из конечных бенефициаров компании МАУ является Игорь Коломойский.

Экономическая правда