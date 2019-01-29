МАУ задержала 22 рейса из-за конфликта поставщика топлива с ГФС - авиакомпания

Вечером 29 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задержала на 1-2 часа 22 рейса в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта поставщика топлива с ГФС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.

В официальном сообщении компании-поставщика авиационного горючего, причиной приостановки заправки называют ее конфликт с Государственной фискальной службой, отмечают спикеры МАУ.

"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Заправку было приостановлено, несмотря на то, что авиакомпания выполняет все свои обязательства по договору поставки горючего в аэропорту" Борисполь", — отмечают в МАУ.

В сообщении отмечается, что авиакомпания МАУ была вынуждена предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января.

Авикомпания призвала правительство, Министерство инфраструктуры и Министерство финансов разобраться в ситуации и принять меры.

Название компании-поставщика в МАУ не раскрывают.

Экономическая правда