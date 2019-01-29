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Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

Вторник, 29 января 2019, 11:25
 

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,77 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,74 - 27,77 гривни;

Евро - 31,73 - 31,76 гривни;

Российский рубль - 0,4176 - 0,4185 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:13 котировки гривни к доллару составляли 27,59 - 27,83 гривни. Евро покупают по 31,40 гривни, продают по 31,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,70 гривни, евро - 31,54 - 31,62 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 29 января на уровне 27,79 гривни.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Экономическая правда

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