Курс валют: гривня укрепляется второй день подряд
Вторник, 29 января 2019, 08:55
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 29 января на уровне 27,79 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,73 гривни (на 28 января - 31,56 гривни).
Напоминаем:
28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.
28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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