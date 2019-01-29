Курс валют: гривня укрепляется второй день подряд

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 29 января на уровне 27,79 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,73 гривни (на 28 января - 31,56 гривни).

Напоминаем:

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Экономическая правда