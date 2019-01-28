Межбанк закрылся долларом по 27,81

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;

Евро - 31,74 - 31,77 гривни;

Российский рубль - 0,4198 - 0,4204 гривни.

Напоминаем:

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 28 января на уровне 27,81 гривни.

Экономическая правда