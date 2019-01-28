Межбанк закрылся долларом по 27,81
Понедельник, 28 января 2019, 17:50
28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;
Евро - 31,74 - 31,77 гривни;
Российский рубль - 0,4198 - 0,4204 гривни.
Напоминаем:
28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 28 января на уровне 27,81 гривни.
Экономическая правда
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