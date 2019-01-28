Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,79 гривни;

Евро - 31,63 - 31,65 гривни;

Российский рубль - 0,4204 - 0,4212 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 10:30 котировки гривни к доллару составляли 27,63 - 27,89 гривни. Евро покупают по 31,37 гривни, продают по 31,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,78 - 28,11 гривни, евро - 31,55 - 31,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 28 января на уровне 27,81 гривни.

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,8 гривни за доллар.

Экономическая правда