Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,77 - 27,79 гривни;
Евро - 31,63 - 31,65 гривни;
Российский рубль - 0,4204 - 0,4212 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 10:30 котировки гривни к доллару составляли 27,63 - 27,89 гривни. Евро покупают по 31,37 гривни, продают по 31,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,78 - 28,11 гривни, евро - 31,55 - 31,68 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 28 января на уровне 27,81 гривни.
25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,8 гривни за доллар.
Экономическая правда
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