Госбанк получил неожиданно высокую прибыль

Прибыль "Укргазбанка" в 2018 году достигла 766 миллиона гривен, что на 20% превышает установленный бюджетом и утвержденный набсоветом запланированный показатель.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Активы Укргазбанка увеличились почти на 20% по сравнению с показателем предыдущего года. Кредитный портфель эко-проектов увеличился вдвое и достиг 17,4 млрд грн.

Сообщается, что с начала сотрудничества Укргазбанка с IFC было реализовано 145 масштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Среди них: 107 солнечных электростанций, шесть ветровых электростанции, 18 малых гидроэлектростанций, пять ТЭС на биомассе и девять биогазовых электростанций.

В пресс-службе напомнили, что прибыль Укргазбанка за 2017 год составила 624 млн грн.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен.

Чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль в 2018 году составила 5,087 млрд гривен.

Национальный банк прогнозирует по итогам 2018 года рекордный показатель прибыли банковской системы Украины, за срок более 10 лет.

Экономическая правда