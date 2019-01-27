Новости выходных: о 4-дневной рабочей неделе и субсидиях "живыми" деньгами

О чем все говорили на выходных?

О монетизации субсидий. Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности.

О 4-дневной рабочей неделе. Снижение числа рабочих дней пойдет на пользу и компаниям, и их сотрудникам, поэтому миру следует задуматься о массовом переходе на 4-дневную рабочую неделю.

О наличности украинцев. В наличном обороте Украины по состоянию на 1 января 2019 года находилось 400,1 млрд гривен.

О санкциях против России. За четыре года международные санкции против России лишили бюджет страны-агрессора 173 млрд долларов.

О новом "безопаснике" УЗ. Обновленный Департамент экономической и информационной безопасности "Укрзализныци" возглавил экс-сотрудник СБУ Олег Назарук, которого ранее подозревали в вымогательстве и получении взятки.

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