В Минсоцполитики рассказали о пользе субсидий "живыми" деньгами

Выплата субсидий в денежной форме будет способствовать внедрению проектов энергоэффективности.

Об этом во время встречи с делегацией Европейского инвестиционного банка заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

"Первоочередной задачей системы жилищных субсидий была и остается помощь тем домохозяйствам, которые оказались в трудном материальном положении", - сказал министр.

"Вместе с тем, выплата субсидий в денежной форме, которую начало правительство с января, и выплата субсидий наличными, которая начнется с марта этого года, не только будет мотивировать домохозяйства к уменьшению энергозатрат, но и предоставят гражданам финансовый ресурс для внедрения мер по энергоэффективности", - заявил Рева.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

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Экономическая правда