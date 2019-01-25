Госдолг Украины вырос из-за транша МВФ

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в декабре 2018 года возрос в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17%.

Об этом говорится в данных на официальном сайте Министерства финансов.

В целом, размер госдолга по состоянию на 31 декабря составлял 78,32 млрд долларов.

В национальной валюте госдолг возрос на 46,15 млрд грн – до 2,169 трлн грн.

Согласно обнародованным данным, государственный долг в декабре возрос на 0,8% - до 1,86 трлн грн (в долларах - на 3,36%, до 67,19 млрд долларов), при этом внешний сократился на 0,47% - до 1,099 трлн грн (в долларах возрос на 2,05% - до 39,71 млрд долларов).

Гарантированный государством долг за декабрь возрос на 11,32% - до 308,13 млрд грн (в долларах - на 14,15%, до 11,13 млрд долларов), в том числе внешний – на 12,22%, до 297,81 млрд грн (в долларах - на 15,07%, до 10,76 млрд долларов).

Основная сумма госдолга (43,96%) номинирована в долларах США, еще 29,13% - в гривне, 16,59% - в специальных правах заимствования (валюта МВФ - ред), 9,21% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре укрепился до 27,69 грн за доллар с 28,39 грн за доллар, или на 2,47%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн за доллар.

Напоминаем:

Соотношение совокупного прямого и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%.

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Благодаря этим траншам международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Экономическая правда