Рева: В Украине будут существовать два варианта выплаты субсидий

Безналичная и наличная модели выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг могут функционировать параллельно.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, информирует пресс-служба ведомства.

"По окончании отопительного сезона, проведя оба варианта предоставления субсидий, состоится ревизия эффективности обоих вариантов и по результатам этого будет решено который будет оставлен. Я прогнозирую, что мы оставим оба варианта - и безналичный, и наличный. Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся на наличной форме, а те, кто сорвали сроки оплаты либо не уплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий", - заявил Рева.

Он отметил, что согласно принятым правительством решениям с 1 января 2019 года начата выплата субсидий в безналичной форме для тех домохозяйств, которым субсидия была назначена с 2019 года.

По словам министра, эта система предусматривает перечисление сумм субсидий на специальные счета, из которых будут выплачиваться жилищно-коммунальные услуги, и дальнейшую выплату в наличной форме всех сэкономленных средств после окончания отопительного сезона.

Вместе с тем, отметил Рева, запланированная на март выплата субсидий в наличной форме тем гражданам, которым субсидия была назначена в октябре 2018 года, предусматривает выплату наличными всей суммы назначенной субсидии людям для уплаты ими жилищно-коммунальных услуг.

Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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