Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках
23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,77 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,72 - 27,77 гривни;
Евро - 31,49 - 31,54 гривни;
Российский рубль - 0,4178 - 0,4188 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:29 котировки гривни к доллару составляли 27,60 - 27,88 гривни. Евро покупают по 31,31 гривни, продают по 31,79 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,80 гривни, евро - 31,54 - 31,65 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 января на уровне 27,89 гривни.
22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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