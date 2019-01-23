Гривня укрепляется: курс на межбанке, наличном и "черном" рынках

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,77 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,72 - 27,77 гривни;

Евро - 31,49 - 31,54 гривни;

Российский рубль - 0,4178 - 0,4188 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:29 котировки гривни к доллару составляли 27,60 - 27,88 гривни. Евро покупают по 31,31 гривни, продают по 31,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,80 гривни, евро - 31,54 - 31,65 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 января на уровне 27,89 гривни.

22 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,82 гривни за доллар.

Экономическая правда