Украина вошла в Топ-5 мировых экспортеров сливочного масла

Фото Joern Rynio via goodfood.com.au

За 10 месяцев 2018 Украина экспортировала 24,4 тысячи тонн сливочного масла, войдя в Топ-5 мировых экспортеров.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока (АПМ).

Возглавляет мировой рейтинг ТОП-экспортеров сливочного масла Новая Зеландия, которая экспортировала 410365 т, на втором месте - страны ЕС, которые поставили на внешние рынки 151 253 т сливочного масла. Третью строчку занимает Беларусь - 73041 т, четвертую - США, они экспортировали 43 691 т.

Показатель Украины на 17% превзошел прошлогодний. Аналитики АВМ отмечают, что это стало возможным за счет конкурентной цены.

Украинские масло в 2018 году стоило в среднем 4,5 долл. / Кг, тогда как европейский - 5-5,2 долл. / Кг.

Основные импортеры украинского сливочного масла - Марокко и Нидерланды.

В АВМ также подчеркнули, что качество украинского молока, из которого изготавливают продукцию, в последние годы существенно улучшается. Начиная с 2013 года, доля молока сорта экстра, в структуре поступления на переработку, выросла с 9,8% до 20,6%.

Кроме того, украинские экспортеры - на втором месте в мире по поставкам на внешние рынки казеина (7131 т) и на восьмой позиции среди мировых экспортеров сухого снятого молока (22188 т).

Напомним:

Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции.

Украина вошла в пятерку лидеров среди стран, из которых в ЕС поступает импорт сельскохозяйственной продукции.

Ранее Аналитики назвали Топ-10 товаров, которые экспортирует Украина.

Экономическая правда