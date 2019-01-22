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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Вторник, 22 января 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки и установил его на 22 января на уровне 27,94 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,75 гривни (на 21 января - 31,9 гривни).

Напоминаем:

21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,97 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 21 января на уровне 27,98 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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