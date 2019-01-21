Гривня на міжбанку тримається вище 28 за долар
Понеділок, 21 січня 2019, 18:12
21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 - 27,97 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,94 - 27,97 гривні;
Євро - 31,76 - 31,78 гривні;
Російський рубль - 0,4207 - 0,4214 гривні.
Нагадуємо:
21 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,92 - 27,97 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 21 січня на рівні 27,98 гривні.
Економічна правда
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