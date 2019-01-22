Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Вівторок, 22 січня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 22 січня на рівні 27,94 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,75 гривні (на 21 січня - 31,9 гривні).
Нагадуємо:
21 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 - 27,97 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 21 січня на рівні 27,98 гривні.
Економічна правда
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