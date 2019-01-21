Гривня на межбанке держится выше 28 за доллар
Понедельник, 21 января 2019, 18:12
21 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,97 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,94 - 27,97 гривни;
Евро - 31,76 - 31,78 гривни;
Российский рубль - 0,4207 - 0,4214 гривни.
Напоминаем:
21 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,97 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 21 января на уровне 27,98 гривни.
Экономическая правда
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