Попытки "расшатать" курс уже не работают — НБУ

Участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook со ссылкой на колонку заместителя директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского.

"Попытка валютных менял намеренно раскачивать курс гривни для "отряда алєней", то есть подстрекательство населения покупать валюту на пике девальвации, уже не работает как раньше. Участники валютного рынка привыкли к режиму гибкого курсообразования и не паникуют во время умеренных курсовых колебаний", - написал Лепушинский.

В Нацбанке отмечают, что сезонность является временным явлением, которое постепенно будет исчезать благодаря привыканию населения и бизнеса к гибкому курсообразованию и постепенному снятию регулятором всех административных ограничений на валютном рынке.

При отсутствии значительной сезонности краткосрочное прогнозирование обменного курса становится менее очевидной задачей.

"При уменьшении панической составляющей в поведении фирм и домохозяйств, более действенным становится и основной монетарный инструмент НБУ – учетная ставка. Логика монетарной политики инфляционного таргетирования: высокие инфляционные риски – выше процентные ставки, создает чисто экономические стимулы для сбережений в национальной валюте и, как следствие, сдерживания роста цен. Текущая ситуация очень контрастирует с предыдущим опытом фиксированного валютного курса в Украине, поддержка которого стимулировала накопление дисбалансов в экономике страны, которые убирались во время очередного кризиса из-за значительной девальвации", - написал заместитель директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

Напоминаем:

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Чистые международные резервы НБУ по состоянию на январь составляют 9,644 млрд долларов.